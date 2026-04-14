Наставник "вершкових" вірить у силу своєї команди перед матчем-відповіддю.

Головний тренер Реала Мадрид Альваро Арбелоа поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Перший поєдинок завершився перемогою мюнхенців із рахунком 2:1, однак у мадридському клубі налаштовані відігратися.

"Перш за все, ми — Реал Мадрид. Якщо є команда, яка здатна приїхати на цей стадіон і перевернути хід протистояння, то це саме ми. Ми команда, яка ніколи не здається, команда з 15 європейськими кубками.

Нам потрібно покращити багато аспектів нашої гри. Важливо реалізовувати свої моменти, адже їх буде не так багато, як у першому матчі. Усе залежить від впевненості. Ми маємо зіграти дуже добре", — цитує слова Арбелоа пресслужба УЄФА.

Матч-відповідь Баварія — Реал Мадрид відбудеться у середу, 15 квітня, о 22:00 за київським часом.