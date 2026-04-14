Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Атлетіко та каталонська Барселона.

Мадридський Атлетіко та каталонська Барселона зіграють на Метрополітано матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги в першій грі (2:0), використав із перших хвилин Ленгле в центрі оборони.

Ганс-Дітер Флік, у свою чергу, залучив до стартового складу Гаві в опорній зоні, тоді як Фермін гратиме під Ферраном Торресом у атаці.

Атлетіко: Муссо — Моліна, Ле Норман, Ленгле, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Коке, Лукман — Грізманн, Альварес.

Запасні: Облак, Есківель, Мендоса, Кардосо, Серлот, Баена, Альмада, Варгас, Гонсалес, Морено, Боньяр, Х. Діас.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Е. Гарсія, Мартін, Канселу — Педрі, Гаві — Ямал, Фермін, Ольмо — Торрес.

Запасні: Щесни, Кочен, Бальде, Араухо, Левандовські, Рашфорд, Касадо, де Йонг, Бардагжі, Кортес, Еспарт, Маркес.