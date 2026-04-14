Центральний захисник мадридського Реала не допоможе своїй команді у вирішальному поєдинку чвертьфіналу через хворобу.

Центральний захисник Реала Рауль Асенсіо не зможе допомогти "вершковим" у найближчому матчі. Іспанець опинився поза заявкою Королівського клубу на зустріч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Як повідомляє Marca, у Асенсіо діагностували гастроентерит. У поточному сезоні-2025/26 23-річний футболіст відіграв 31 матч у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи та одну результативну передачу.

Гра-відповідь між Реалом та Баварією відбудеться в Німеччині завтра, 15 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь колективу з Мюнхена, тож мадридцям необхідно перемагати для виходу до наступного раунду.