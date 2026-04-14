Ліга чемпіонів

Півзахисник мерсисайдців вірить у силу команди та фактор Енфілда перед вирішальним матчем чвертьфіналу.

Атакувальний півзахисник Ліверпуль Домінік Собослаї поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти ПСЖ у чвертьфіналі Ліга чемпіонів УЄФА. Його слова наводить УЄФА.

Угорський хавбек вірить у камбек своєї команди після поразки з рахунком 0:2 у першому матчі в Парижі:

"Я вірю, що ми можемо відігратися, тому що знаю, на що ми здатні і які гравці є в нашому складі. Ми багато разів демонстрували свій менталітет, і завтра це нам знадобиться.

"Енфілд відіграє величезну роль. Ми бачили це багато разів протягом цього сезону, минулого та раніше", — заявив Собослаї.

Лідер мерсисайдців переконаний, що другий поєдинок буде зовсім іншим:

"Ми збираємося грати інакше. Ми побачили, як вони діяли в першому матчі, і тепер спробуємо з цим впоратися. Ми повинні піти ва-банк і викластися на повну", — додав півзахисник.

Матч-відповідь Ліверпуль — ПСЖ відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.