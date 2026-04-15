Ліга чемпіонів

Головний тренер Спортінга Руй Боржеш поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу. У першому поєдинку лондонці здобули перемогу з рахунком 1:0, однак португальський клуб налаштований змінити хід протистояння.

"Ми маємо зберігати свою ідентичність незалежно від суперника чи турніру. Мені не потрібно говорити про жагу до боротьби, адже гравці демонструють сміливість. Ми повинні насолоджуватися грою, прагнучи досягти чогось безпрецедентного, але водночас маємо усвідомлювати труднощі.

Ми повинні зробити те, чого ще ніхто не робив у Лізі чемпіонів — обіграти Арсенал. Впевненість у характері кожного гравця є безмежною. Ми серед восьми найкращих команд, і це дуже важливий тиждень для нас", — цитує слова Боржеша пресслужба УЄФА.

Матч-відповідь Арсенал — Спортінг Лісабон відбудеться у середу, 15 квітня, о 22:00 за київським часом.