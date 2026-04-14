Ліга чемпіонів

Наставник "канонірів" налаштовує команду на рішучий матч проти Спортінга Л.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Спортінга. У першому поєдинку лондонці здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0, однак попереду вирішальна зустріч.

"Ми намагаємося зробити те, чого ще не було в історії клубу — виграти чемпіонат і Лігу чемпіонів в одному сезоні, і ви можете бачити, наскільки це складно. Ми дуже цінуємо те, де зараз перебуваємо. Ми боремося за перемогу в Прем’єр-лізі і знаходимося у дуже сильній позиції, не вигрававши її вже 22 роки.

Що я хочу побачити від гравців? Жодного страху, чистий вогонь. Ось і все. Саме це я хочу бачити від гравців, від людей у клубі, від себе.

Щодо гри Спортінга, підхід, який вони матимуть, — це бути дуже-дуже домінуючою командою. Увійти в контекст гри відповідно до суперника. Ми також до цього готові й застосуємо все необхідне, щоб виграти цей матч", — цитує слова Артети пресслужба УЄФА.

Матч-відповідь Арсенал — Спортінг Лісабон відбудеться у середу, 15 квітня, о 22:00 за київським часом.