Ліга чемпіонів

Захисник мерсисайдців вірить у перелом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і розраховує на підтримку вболівальників у вирішальному матчі.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк наголосив, що для камбеку в матчі-відповіді проти ПСЖ у чвертьфіналі Ліга чемпіонів УЄФА команді необхідно показати максимальний рівень гри та розраховувати на потужну підтримку трибун. Його слова наводить пресслужба клубу.

"Обставини, можливо, дещо змінилися, але ми опинилися у звичному для нас місці. Енфілд, великий вечір Ліги чемпіонів УЄФА, сильний суперник і шанс разом зробити щось справді особливе як клуб.

Ван Дейк підкреслив важливість атмосфери на стадіоні та ролі вболівальників у вирішальних матчах:

"Ми знаємо, яке велике завдання стоїть перед нами, але саме заради таких вечорів ми живемо. Якщо ви не можете цим захопитися, то, на мою думку, ви обрали не той вид спорту. Обидві складові мають бути на найвищому рівні — і наша гра, і ваша підтримка".

Захисник також згадав легендарні камбеки клубу в єврокубках і висловив віру в новий успіх:

"Я згадую Манчестер Сіті, Рому, Барселону, навіть Реал Мадрид… і кожен у роздягальні вірить, що ми можемо зробити це знову".

Нагадаємо, що у першому матчі в Парижі Ліверпуль поступився з рахунком 0:2. Голами відзначилися Дезіре Дуе та Хвіча Кварацхелія. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.