Ліга чемпіонів

Захисник ПСЖ закликає не недооцінювати суперника попри перевагу після першої гри.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля, відповівши на питання щодо фаворита пари.

Після перемоги 2:0 у першій зустрічі парижани мають комфортну перевагу, однак марокканець не поспішає робити гучні висновки.

"У таких турнірах як Ліга чемпіонів просто не буває фаворитів. Ми вже бачили, як команди відігравали, поступаючись з рахунком 0:2".

Футболіст наголосив, що команда налаштована максимально серйозно на вирішальний поєдинок:

"Але ми все одно зберігаємо позитивний настрій. Віримо у себе, завтра буде важлива гра. Ми будемо дуже зосереджені, потрібно приділити увагу деталям".

Також Хакімі підкреслив, що ПСЖ готовий показати свій максимум у боротьбі за вихід до наступного раунду:

"Наша команда готова показати свій максимум у матчі з Ліверпулем. Обидва клуби боротимуться за перемогу", — сказав марокканець.

Матч-відповідь Ліверпуль — ПСЖ відбудеться у вівторок, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.