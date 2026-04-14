Головний тренер Баварії Венсан Компані поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала Мадрид. У першій зустрічі мюнхенці здобули перемогу з рахунком 2:1, однак бельгійський фахівець наголошує на необхідності максимальної концентрації.

"Усі гравці будуть доступні на завтрашній матч. У нас є власні процеси підготовки, і ми підходимо до цієї гри з великим ентузіазмом. Ми хочемо перемогти, показати, що можемо відповідати очікуванням наших уболівальників. Ми, звичайно, поважаємо суперника, але ця команда має виходити на поле з упевненістю у перемозі.

У першому матчі ми також могли забити більше, і не лише Реал Мадрид. Це правда, що вони додали у другому таймі — ці 45 хвилин можуть дати їм упевненість. Але у першому таймі ми виглядали дуже добре, і я вважаю, що ми здатні показати ще більше. Перемога на Бернабеу додає впевненості, але тепер ми повинні довести вдома, що можемо зіграти ще краще", – цитує Компані пресслужба УЄФА.

Матч-відповідь Баварія — Реал Мадрид відбудеться у середу, 15 квітня, о 22:00 за київським часом.