Ліга чемпіонів

Команда Гансі Фліка намагалася оскаржити непризначений пенальті напередодні вирішального матчу-відповіді чвертьфіналу.

УЄФА офіційно відхилив скаргу Барселони щодо відсутності втручання VAR під час першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко, який завершився поразкою каталонців з рахунком 0:2.

Контрольний, етичний та дисциплінарний комітет організації у вівторок оголосив протест клубу неприйнятним. Головним предметом суперечки став епізод, що стався на 54-й хвилині зустрічі.

Захисник Атлетіко Марк Пубіль, який на той момент вже мав попередження, зупинив м'яч рукою у власному штрафному майданчику після того, як воротар Хуан Муссо відновив гру ударом від воріт.

Попри масові апеляції гравців Барселони з вимогою призначити пенальті, головний арбітр матчу Іштван Ковач дозволив продовжити гру, а відеопомічник рефері (VAR) Крістіан Дінгерт вирішив не втручатися в епізод.

У своїй заяві, опублікованій минулого четверга, керівництво Барселони назвало цей інцидент серйозною помилкою та вимагало від УЄФА розпочати офіційне розслідування.

"Клуб вважає, що суддівство не відповідало чинним правилам, що безпосередньо вплинуло на хід гри та її кінцевий результат", — підкреслили представники каталонців.

Проте європейські футбольні чиновники не знайшли підстав для задоволення скарги. Вже у вівторок ввечері команди зійдуться у матчі-відповіді на стадіоні Метрополітано в Мадриді. Перед підопічними Гансі Фліка стоїть надскладне завдання, адже господарі поля мають комфортну перевагу у два м'ячі після того, як минулого тижня здобули свою першу перемогу на Камп Ноу з 2006 року.