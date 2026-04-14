Ліга чемпіонів

Німецький фахівець виставив на чвертьфінальний матч-відповідь наймолодший стартовий склад Барселони в історії плейоф турніру.

Матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та мадридським Атлетіко розпочався з історичного досягнення. Головний тренер каталонців Гансі Флік випустив на поле стартову одинадцятку із середнім віком 24 роки та 347 днів — це наймолодший склад в історії виступів клубу в матчах на виліт у Лізі чемпіонів.

Маючи завдання відіграти відставання після поразки 0:2 у першій зустрічі, Флік зробив три зміни у старті. Гаві, Фермін Лопес та Ферран Торрес замінили Маркуса Рашфорда, Роберта Левандовського та дискваліфікованого Пау Кубарсі. І ця тактична ставка спрацювала миттєво.

Уже на 4-й хвилині, скориставшись помилкою Клемана Ленгле, Ферран Торрес віддав асист на Ламіна Ямаля, який відкрив рахунок у матчі. А ще через 19 хвилин Ямаль відгукнувся на розкішну розрізну передачу від Дані Ольмо і потужним ударом у правий кут подвоїв перевагу своєї команди. Таким чином, «Барселона» нівелювала дефіцит першого поєдинку всього за 24 хвилини.

Проте незабаром шалений кураж каталонців був перерваний моторошним інцидентом. Фермін Лопес вистрибнув, щоб замкнути головою передачу, але жорстко зіткнувся з голкіпером «Атлетіко» Хуаном Муссо. Шипи воротарського взуття влучили прямо в обличчя та ніс 22-річному іспанцю.

У гравця почалася сильна кровотеча, гру довелося зупинити на кілька хвилин, однак після надання допомоги Лопес мужньо повернувся на поле.

Ця тривала пауза зіграла на руку рохібланкос, збивши атакувальний темп господарів. Вже за кілька хвилин після поновлення гри Атлетіко організував разючу атаку: Антуан Грізманн знайшов пасом Фернандо Льоренте, після прострілу якого Адемола Лукман пробив точно по центру воріт. На 31-й хвилині рахунок став 2:1, подарувавши вболівальникам продовження неймовірно напруженого протистояння.

Перерва...