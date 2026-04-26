Ліга чемпіонів

УЄФА зробив призначення на гру.

Французький Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія зіграють перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА у вівторок, 28 квітня, на Парк-де-Пренс.

Організатори змагань традиційно за кілька днів до події призначили делегацію арбітрів на прийдешню зустріч.

Головуватиме швейцарець Сандро Шерер, тоді як решта представників Феміди представлятимуть Іспанію.

Асистентами Шерера будуть Анхель Невадо Родрігес та Гвадалупе Поррас, на VAR працюватимуть Карлос дель Серро Гранде та Гільєрмо Куадра Фернандес, а роль четвертого рефері виконає Хесус Хіль Мансано.

37-річний Шерер проведе свій 20 матч у Лізі чемпіонів, де з Баварією він перетинався два рази: перемога над московським локомотивом у 2020 (2:0) та поразка від міланського Інтера в 2025 (1:2), а ПСЖ за цього арбітра була нічия проти Брюгге в 2021 (1:1) та перемога над Аталантою в 2025 (4:0).