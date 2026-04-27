Нападник мюнхенців застеріг партнерів від помилок, які можуть стати фатальними у першому півфіналі Ліги чемпіонів проти парижан.

Нападник Баварії Гаррі Кейн розповів про те, чого варто побоюватися його команді у півфіналі Ліги чемпіонів із ПСЖ. Перша зустріч протистояння відбудеться вже у вівторок у Парижі о 22:00.

"Якщо ми не налагодимо наш контрпресинг, якщо не зможемо контролювати контратаки суперників і будемо занадто легко віддавати м'яч, то спростимо завдання ПСЖ, зробимо суперника ще небезпечнішим у таких ситуаціях", — цитує англійця видання Bild.

У суботу колектив Венсана Компані обіграв Майнц із рахунком 4:3, хоча поступався 0:3 до перерви. Така нестабільність викликає занепокоєння у лідера атак перед виїздом до Франції.

Переможець двоматчевої битви Баварії з ПСЖ зіграє у фіналі з лондонським Арсеналом або мадридським Атлетіко.