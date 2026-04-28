ВІВТОРОК, 28 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке поступово виходив на пік форми саме в Лізі чемпіонів. Попри неідеальний шлях у Лізі 1, де команда іноді втрачала очки, у плейоф парижани виглядають максимально переконливо — чотири перемоги поспіль над Челсі та Ліверпулем із загальним рахунком 12:2 говорять самі за себе. Особливо вражає те, як французький гранд розібрався з мерсисайдцями — 4:0 за сумою двох матчів.

Команда Енріке вже втретє поспіль дісталася півфіналу ЛЧ — історичне досягнення для французького футболу. ПСЖ має шанс стати першим клубом країни зі 100 перемогами в турнірі, і символічно, що першу звитягу в оновленому форматі вони свого часу здобули саме проти Баварії. Водночас кадрова ситуація викликає питання: під сумнівом участь Вітіньї, тоді як Дуе та Мендеш вже повернулися до заявки.

Баварія підходить до цієї гри у статусі чемпіона Німеччини та однієї з найгарячіших команд Європи. Колектив Венсана Компані виграв сім матчів поспіль у Лізі чемпіонів і дев’ять — у всіх турнірах, зокрема пройшовши мадридський Реал у драматичному протистоянні (6:4 за сумою двох матчів). При цьому мюнхенці демонструють неймовірну стабільність та результативність — вони вже побили рекорд результативності у німецькій першості за один футбольний рік.

Втім, у Баварії є й своя "чорна серія" — п’ять поспіль програних двоматчевих півфіналів Ліги чемпіонів. І хоча нинішня форма дає підстави для оптимізму, психологічний фактор може зіграти роль. До того ж, тренер Компані пропустить перший матч через дискваліфікацію, а серед втрат — Гнабрі, Бішоф і Ульрайх. Водночас повертаються до основи Кімміх і Упамекано, а Гаррі Кейн, який має вже 53 голи за сезон, націлений забивати у шостому матчі ЛЧ поспіль та наблизитися до омріяного Золотого м'яча.

Очікується надзвичайно інтенсивна тактична боротьба: обидві команди люблять контролювати м’яч і активно пресингувати без нього. ПСЖ спробує використати ротації позицій і швидкість своїх вінгерів проти високої лінії Баварії, тоді як німці відповідатимуть агресивним персональним пресингом. З огляду на атакувальний потенціал обох колективів (по 38 голів у турнірі), є всі підстави чекати результативного і видовищного першого акту цієї дуелі.