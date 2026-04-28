Football.ua представляє прев'ю першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 28 квітня та розпочнеться о 22:00.
Парі Сен-Жермен — Баварія Мюнхен, Getty Images
28 квітня 2026, 08:00
У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 нас очікує справжній європейський блокбастер: чинний переможець турніру ПСЖ прийматиме Баварію — команду, яка вже неодноразово ставала для парижан незручним суперником. Це протистояння двох гігантів, які не лише домінують у своїх чемпіонатах, а й демонструють найвищий рівень гри на континентальній арені. Але лише один із них вирушить до Будапешту.
ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН — БАВАРІЯ МЮНХЕН
ВІВТОРОК, 28 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке поступово виходив на пік форми саме в Лізі чемпіонів. Попри неідеальний шлях у Лізі 1, де команда іноді втрачала очки, у плейоф парижани виглядають максимально переконливо — чотири перемоги поспіль над Челсі та Ліверпулем із загальним рахунком 12:2 говорять самі за себе. Особливо вражає те, як французький гранд розібрався з мерсисайдцями — 4:0 за сумою двох матчів.
Команда Енріке вже втретє поспіль дісталася півфіналу ЛЧ — історичне досягнення для французького футболу. ПСЖ має шанс стати першим клубом країни зі 100 перемогами в турнірі, і символічно, що першу звитягу в оновленому форматі вони свого часу здобули саме проти Баварії. Водночас кадрова ситуація викликає питання: під сумнівом участь Вітіньї, тоді як Дуе та Мендеш вже повернулися до заявки.
Баварія підходить до цієї гри у статусі чемпіона Німеччини та однієї з найгарячіших команд Європи. Колектив Венсана Компані виграв сім матчів поспіль у Лізі чемпіонів і дев’ять — у всіх турнірах, зокрема пройшовши мадридський Реал у драматичному протистоянні (6:4 за сумою двох матчів). При цьому мюнхенці демонструють неймовірну стабільність та результативність — вони вже побили рекорд результативності у німецькій першості за один футбольний рік.
Втім, у Баварії є й своя "чорна серія" — п’ять поспіль програних двоматчевих півфіналів Ліги чемпіонів. І хоча нинішня форма дає підстави для оптимізму, психологічний фактор може зіграти роль. До того ж, тренер Компані пропустить перший матч через дискваліфікацію, а серед втрат — Гнабрі, Бішоф і Ульрайх. Водночас повертаються до основи Кімміх і Упамекано, а Гаррі Кейн, який має вже 53 голи за сезон, націлений забивати у шостому матчі ЛЧ поспіль та наблизитися до омріяного Золотого м'яча.
Очікується надзвичайно інтенсивна тактична боротьба: обидві команди люблять контролювати м’яч і активно пресингувати без нього. ПСЖ спробує використати ротації позицій і швидкість своїх вінгерів проти високої лінії Баварії, тоді як німці відповідатимуть агресивним персональним пресингом. З огляду на атакувальний потенціал обох колективів (по 38 голів у турнірі), є всі підстави чекати результативного і видовищного першого акту цієї дуелі.
💬 СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ:
"Якщо команди дуже добре атакують, ти повинен вміти захищатися, і це буде ключовим. Ми маємо максимально ефективно використовувати свої атаки, а також чітко розуміти, як захищатися проти такого суперника.
Кожен тренер хоче підходити до вирішального відрізка сезону в найкращих умовах. Зараз ми у півфіналі, і всі гравці доступні, окрім Кентена Нджанту. Магія Ліги чемпіонів надає футболістам особливої енергії. Кожен хоче бути тут і використати цей шанс максимально".
Венсан Компані, головний тренер Баварії:
"Немає жодного магічного рішення. Перевага в тому, що ми вже багато разів грали один проти одного, але це працює в обидва боки. Ми знаємо, як чинити тиск на суперника. Парі Сен-Жермен здатний діяти по-різному на полі, але це не стане для нас несподіванкою. У них багато якості на кожній позиції, але якщо подивитися на нашу команду — у нас також є ці якості.
Ми вже вигравали на Бернабеу цього року і перемагали в Парижі. Парі Сен-Жермен, безумовно, чинний переможець Ліги чемпіонів, але якщо якась команда і здатна прийняти цей виклик, то це ми. Ми знаємо, наскільки сильний ПСЖ, але хочемо виграти цей матч".
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ПСЖ : Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Ж. Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія
Не зіграють: -
БАВАРІЯ : Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Луїс Діас — Кейн
Не зіграють: Бішоф, Карл, Гнабрі, Геррейру, Ульрайх
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2
