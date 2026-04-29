СЕРЕДА, 29 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Атлетіко Мадрид дістався цієї стадії після драматичного протистояння з Барселоною, де команда Дієго Сімеоне продемонструвала характер і вміння виживати в найскладніших умовах. Попри критику та нестабільні результати в сезоні, мадридці знову довели, що в Лізі чемпіонів вони здатні перевершувати очікування. Важливо й те, що команда нині значно більше орієнтована на атаку — 34 забиті м’ячі в турнірі є рекордом клубу.

Втім, форма Атлетіко викликає запитання: сім поразок у дев’яти останніх матчах — тривожний сигнал перед таким відповідальним протистоянням. Хоча на власному полі "матрацники" традиційно сильніші, проблеми з реалізацією і побудовою гри під тиском залишаються актуальними. До того ж кадрові втрати та можливі відсутності окремих гравців можуть вплинути на баланс команди.

Арсенал підходить до півфіналу в статусі фаворита, хоча й сам переживає непростий відрізок. Команда Мікеля Артети традиційно не вражає стабільністю результатів у квітні, але її головною зброєю залишається організована оборона — лише п’ять пропущених м’ячів у турнірі. Саме ця надійність дозволила "канонірам" прагматично пройти Спортінг у чвертьфіналі, хоч і без яскравої гри.

Особливу впевненість Арсеналу додає очна зустріч на груповому етапі, де лондонці розгромили Атлетіко з рахунком 4:0. Однак у плейоф усе починається з чистого аркуша, і Артета це чудово розуміє. Ймовірно, гості зроблять ставку на обережну модель гри, контроль темпу і мінімізацію ризиків, сподіваючись вирішити долю протистояння вже в Лондоні.

Очікується дуже тактичний матч, де кожна помилка може стати вирішальною. Атлетіко, попри свою репутацію, нині грає у більш відкритий футбол, тоді як Арсенал, навпаки, часто діє обережно. Це створює інтригуючий контраст стилів — атака проти оборони, емоції проти розрахунку. Не виключено, що доля цього протистояння вирішиться лише у матчі-відповіді, а перша зустріч залишить усе відкритим. Також інтриги додає вміння обох колективів зіграти у різних стилях.