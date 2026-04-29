Football.ua представляє прев'ю першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 29 квітня та розпочнеться о 22:00.
Атлетіко Мадрид — Арсенал, Getty Images
29 квітня 2026, 07:30
Друга півфінальна пара Ліги чемпіонів дарує нам протистояння, яке поєднує дві різні футбольні філософії — прагматизм і дисципліну проти пресингу та контролю. Атлетіко Мадрид і Арсенал уже перетиналися в цьому сезоні, але тепер на кону значно більше — путівка до фіналу в Будапешті.
АТЛЕТІКО МАДРИД — АРСЕНАЛ
СЕРЕДА, 29 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Атлетіко Мадрид дістався цієї стадії після драматичного протистояння з Барселоною, де команда Дієго Сімеоне продемонструвала характер і вміння виживати в найскладніших умовах. Попри критику та нестабільні результати в сезоні, мадридці знову довели, що в Лізі чемпіонів вони здатні перевершувати очікування. Важливо й те, що команда нині значно більше орієнтована на атаку — 34 забиті м’ячі в турнірі є рекордом клубу.
Втім, форма Атлетіко викликає запитання: сім поразок у дев’яти останніх матчах — тривожний сигнал перед таким відповідальним протистоянням. Хоча на власному полі "матрацники" традиційно сильніші, проблеми з реалізацією і побудовою гри під тиском залишаються актуальними. До того ж кадрові втрати та можливі відсутності окремих гравців можуть вплинути на баланс команди.
Арсенал підходить до півфіналу в статусі фаворита, хоча й сам переживає непростий відрізок. Команда Мікеля Артети традиційно не вражає стабільністю результатів у квітні, але її головною зброєю залишається організована оборона — лише п’ять пропущених м’ячів у турнірі. Саме ця надійність дозволила "канонірам" прагматично пройти Спортінг у чвертьфіналі, хоч і без яскравої гри.
Особливу впевненість Арсеналу додає очна зустріч на груповому етапі, де лондонці розгромили Атлетіко з рахунком 4:0. Однак у плейоф усе починається з чистого аркуша, і Артета це чудово розуміє. Ймовірно, гості зроблять ставку на обережну модель гри, контроль темпу і мінімізацію ризиків, сподіваючись вирішити долю протистояння вже в Лондоні.
Очікується дуже тактичний матч, де кожна помилка може стати вирішальною. Атлетіко, попри свою репутацію, нині грає у більш відкритий футбол, тоді як Арсенал, навпаки, часто діє обережно. Це створює інтригуючий контраст стилів — атака проти оборони, емоції проти розрахунку. Не виключено, що доля цього протистояння вирішиться лише у матчі-відповіді, а перша зустріч залишить усе відкритим. Також інтриги додає вміння обох колективів зіграти у різних стилях.
На сайті 👑 betking на перемогу Атлетіко можна поставити з коефіцієнтом 2.80, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2.60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.14.
Незважаючи на всезагальні очікування щодо не дуже результативної гри, все ж вважаємо, що обидві команди зможуть забити в протистоянні на Метрополітано: на це дається коефіцієнт 1.95. Атлетіко та Арсенал — це сильні команди на кутових, тому ТБ 8.5 на два клуби за 1.45 — логічний сценарій, але все ж потрібно дивитися, наскільки активною та "незакритою" буде гра в перші хвилини.
💬 СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Дієго Сімеоне, головний тренер Атлетіко:
"Це надзвичайно, що Атлетіко знову у півфіналі, вчетверте за 14 років. Ми граємо проти чудової команди, але ми будемо боротися.
Це не тиск, це відповідальність. Це величезна мета [виграти Лігу чемпіонів], чого клуб ніколи не досягав. Це футбольний матч, і, зрештою, саме футболісти вирішують ці ігри".
Мікель Артета, головний тренер Арсеналу:
"Атлетіко дуже сильний в обох фазах гри, інакше вони не були б тут. Та енергія, яку вони створюють на стадіоні, їхня віра — усе це має велике значення. Ми підготувалися до цього матчу, щоб його виграти.
Це величезний привілей — бути тут знову, другий рік поспіль у півфіналі Ліги чемпіонів. Яка це можливість, і ми збираємося скористатися нею обома руками. Ми вже показували в Європі на будь-якому стадіоні, на що здатні. Ми повинні грати з цією впевненістю та бажанням".
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АТЛЕТІКО МАДРИД : Облак — Моліна, Пубіль, Ле Норман, Руджері — Сімеоне, Льоренте, Коке, Алекс Баена — Грізманн, Хуліан Альварес
Не зіграють: Барріос, Хіменес
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Габріел, Саліба, Інкап'є — Райс, Едегор, Субіменді — Сака, Йокерес, Мартінеллі
Не зіграють: Меріно, Тімбер, Гаверц
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1
