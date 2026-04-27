Ліга чемпіонів

Головний тренер ПСЖ поділився очікуваннями від півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Наставник Парі Сен-Жермен Луїс Енріке прокоментував підготовку своєї команди до першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії, наголосивши на важливості балансу між атакою та обороною.

"Якщо команди дуже добре атакують, ти повинен вміти захищатися, і це буде ключовим. Ми маємо максимально ефективно використовувати свої атаки, а також чітко розуміти, як захищатися проти такого суперника.

Кожен тренер хоче підходити до вирішального відрізка сезону в найкращих умовах. Зараз ми у півфіналі, і всі гравці доступні, окрім Кентена Нджанту. Магія Ліги чемпіонів надає футболістам особливої енергії. Кожен хоче бути тут і використати цей шанс максимально", — цитує слова Енріке пресслужба УЄФА.

Перший матч півфіналу між Парі Сен-Жермен та Баварією відбудеться у вівторок, 28 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом.