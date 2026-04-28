Ліга чемпіонів

Головний тренер Арсеналу — про силу Атлетіко Мадрид, Дієго Сімеоне та кадрову ситуацію перед півфіналом Ліги чемпіонів.

Наставник Арсеналу Мікель Артета поділився очікуваннями від першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид, відзначивши силу суперника та важливість настрою своєї команди.

"Атлетіко дуже сильний в обох фазах гри, інакше вони не були б тут. Та енергія, яку вони створюють на стадіоні, їхня віра — усе це має велике значення. Ми підготувалися до цього матчу, щоб його виграти.

Я думаю, що робота, яку провів Сімеоне, вражає — він трансформував клуб за 15 років. Те, як він це зробив, викликає у мене велике захоплення. Він дуже пов’язаний із клубом і є абсолютним прикладом для наслідування.

Це величезний привілей — бути тут знову, другий рік поспіль у півфіналі Ліги чемпіонів. Яка це можливість, і ми збираємося скористатися нею обома руками. Ми вже показували в Європі на будь-якому стадіоні, на що здатні. Ми повинні грати з цією впевненістю та бажанням", — цитує слова Артети пресслужба УЄФА.

Також головний тренер Арсеналу повідомив про кадрову ситуацію перед матчем. За його словами, Кай Гаверц не зіграє, Еберечі Езе готовий до поєдинку, Ріккардо Калафйорі та Букайо Сака включені до заявки, тоді як Юррієн Тімберу ще потрібно набрати форму, щоб повноцінно конкурувати за місце у складі.

Перший матч між Арсеналом та Атлетіко Мадрид відбудеться у середу, 29 квітня, о 22:00 за київським часом.