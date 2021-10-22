Лига конференций

Выезд в Нидерланды закончился скандалом для фанатов Униона.

В третьем туре группового этапа Лиги Конференций УЕФА Фейеноорд принимал на своем поле берлинский Унион.

Перед стартовым свистком полиция задерживала болельщиков Униона и бросала их в автозаки. Местные силовики держали зрителей у входа на стадион и не пускали их на трибуны. К концу первого тайма около арены все еще толпились примерно 200 немецких ультрас.

Твиттер фанатского объединения Eiserne Hilfe сообщил, что перед началом игры сотрудники правоохранительных органов агрессивно вели себя по отношению к ультрас и избили нескольких человек на подходе к стадиону.

"Их поведение просто неприемлемо. Одного из наших увезли в больницу, потому что его покусала служебная собака", — говорится в заявлении объединения.

Матч закончился победой Фейеноорда со счетом 3:1.