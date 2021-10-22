Выезд в Нидерланды закончился скандалом для фанатов Униона.
ультрас униона, getty images
22 октября 2021, 01:40
В третьем туре группового этапа Лиги Конференций УЕФА Фейеноорд принимал на своем поле берлинский Унион.
Перед стартовым свистком полиция задерживала болельщиков Униона и бросала их в автозаки. Местные силовики держали зрителей у входа на стадион и не пускали их на трибуны. К концу первого тайма около арены все еще толпились примерно 200 немецких ультрас.
Твиттер фанатского объединения Eiserne Hilfe сообщил, что перед началом игры сотрудники правоохранительных органов агрессивно вели себя по отношению к ультрас и избили нескольких человек на подходе к стадиону.
This is just one of the @fcunion supporters getting a warm welcome in @CityRotterdam. Thank you @Feyenoord. A good day for the #European #humanrights @amnestypolizei pic.twitter.com/lqvFwy07jN
— Eiserne Hilfe (@EiserneHilfe) October 21, 2021
"Их поведение просто неприемлемо. Одного из наших увезли в больницу, потому что его покусала служебная собака", — говорится в заявлении объединения.
Матч закончился победой Фейеноорда со счетом 3:1.