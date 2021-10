В третьем туре группового этапа Лиги Конференций УЕФА Фейеноорд принимал на своем поле берлинский Унион.

Перед стартовым свистком полиция задерживала болельщиков Униона и бросала их в автозаки. Местные силовики держали зрителей у входа на стадион и не пускали их на трибуны. К концу первого тайма около арены все еще толпились примерно 200 немецких ультрас.

Твиттер фанатского объединения Eiserne Hilfe сообщил, что перед началом игры сотрудники правоохранительных органов агрессивно вели себя по отношению к ультрас и избили нескольких человек на подходе к стадиону.

This is just one of the @fcunion supporters getting a warm welcome in @CityRotterdam. Thank you @Feyenoord. A good day for the #European #humanrights @amnestypolizei pic.twitter.com/lqvFwy07jN