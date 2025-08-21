Матч-відповідь матиме формальний статус.
Полісся — Фіорентина, ФК Полісся
21 серпня 2025, 22:58
В рамках першого матчу плей-оф відбору до основного етапу Ліги Конференцій Полісся в Словаччині приймало Фіорентину.
Незважаючи на вилучення в складі "фіалок" на 44-й хвилині гри, команда Руслана Ротаня нічого не змогла вдіяти з більш іменитим опонентом, поступившись з рахунком 0:3.
Полісся — Фіорентина 0:3
Голи: Кудрик (аг), 8, Госенс, 32, Гудмундссон, 69
Полісся: Кудрик — Кравченко, Чоботенко (Бескоровайний, 83), Сарапій (Віктор Далстелла Віале, 83), Корнійчук (Перейра Гонсалвеш, 60) — Лєднєв, Бабенко, Андрієвський (Коста, 76) — Гуцуляк, Філіппов (Гайдучик, 60), Назаренко
Фіорентина: де Хеа — Комуццо, Понграчич, Раньєрі (Віті, 86) — Додо, Зом (Сабірі, 77), Фаджолі, Госенс (Парізі, 76) — Ндур (Фацціні, 86), Кін, Гудмундссон (Джеко, 70)
Попередження: Корнійчук — Госенс
Вилучення: Кін, 44.