Ліга конференцій

Матч-відповідь матиме формальний статус.

В рамках першого матчу плей-оф відбору до основного етапу Ліги Конференцій Полісся в Словаччині приймало Фіорентину.

Незважаючи на вилучення в складі "фіалок" на 44-й хвилині гри, команда Руслана Ротаня нічого не змогла вдіяти з більш іменитим опонентом, поступившись з рахунком 0:3.