Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 6 листопада, розпочавшись о 19:45.

Український Шахтар у рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 зустрінеться з ісландським Брейдабліком.

[*] — положення в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 6 ЛИСТОПАДА, 19:45. МІСЬКИЙ СТАДІОН ІМ. Г. РЕЙМАНА, КРАКІВ (ПОЛЬЩА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕЙ КІВУЛЕТЕ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Шахтар повертається на євроарену на тлі успішного Класичного в чемпіонаті. Після виїзної поразки від Динамо (1:2) в 1/8 фіналу Кубка України минулої середи, донеччани у Львові розібралися з киянами в неділю (3:1). Тепер у турнірній таблиці УПЛ лідируючі "помаранчево-чорні" випереджають "біло-синіх", а також ЛНЗ і Кривбас, на чотири очки.

Туром раніше в Лізі конференцій колектив Арди Турана зазнав прикрої поразки від польської Легії (1:2) у Кракові, пропустивши на 90+4 хвилині. Завдяки здобутим трьом очкам у виїзному, дебютному для себе матчі турніру проти шотландського Абердіна (3:2) Шахтар іде в зоні виходу до 1/16 фіналу плей-оф і сподіватиметься сьогодні наблизитися до топ-8.

Ісландський суперник донеччан із Коупавогюра після виїзної поразки від швейцарської Лозанни (0:3) і домашньої нічиєї з фінським КуПС (0:0) намагатиметься не погіршити свої не надто невеликі шанси вперше дістатися плей-оф єврокубків. У другому турі ЛК Брейдаблік дебютував під керівництвом Олафура Інгі Скуласона, який замінив Галльдоура Арнасона.

На внутрішній арені команді Арнасона не вдалося захистити чемпіонський титул. Брейдаблік фінішував четвертим, за додатковими показниками поступившись Стьярнану, який клуб із Коупавогюра, уже на чолі зі Скуласоном, обіграв (3:2) на виїзді в останньому турі чемпіонату Ісландії-2025. Сьогодні ж для ісландців за успіх буде не розгромна поразка, але є чималі сумніви стосовно того, чи можуть вони цього досягнути.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.17, тоді як потенційний успіх Брейдабліка оцінюється показником 14.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.65.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Арда Туран, головний тренер Шахтаря: "Хочемо показати реакцію після поразки від Легії. Вийдемо на поле, щоб продемонструвати свій найкращий рівень. Дехто з наших футболістів — це майбутнє Шахтаря, тому я з нетерпінням очікую завтрашнього протистояння, щоб побачити рівень гри та команду. Намагатимемося додавати та діяти впевнено на полі. Прагнемо здобути перемогу, адже Ліга конференцій також одна із наших головних цілей. Спробуємо передати цей позитивний запал на полі".

Алаа Грам, центральний захисник Шахтаря: "Для нас усі матчі важливі, і майбутній проти Брейдабліка — один із них. Повинні зробити все, щоб здобути перемогу, адже нам потрібно підтримувати ритм. Нещодавно ми перемогли Динамо в останньому матчі, але й Ліга конференцій також дуже важлива для нас. Сподіваюся, зможемо зробити все, щоб здобути перемогу".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Фесюн — Конопля, Грам, Матвієнко, Азарові — М. Гомес — Швед, Бондаренко, І. Сілва, Егіналду — Мейрелліш

Брейдаблік: А. Ейнарссон — Вальгейрссон, Мумінович, Маргейрссон, Інгварссон — А. Йонссон — В. Ейнарссон, Гуннлаугссон, Стейндорссон, Торстейнссон — Крістінссон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА