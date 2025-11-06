Ліга конференцій

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 6 листопада, розпочавшись о 22:00.

Українське Динамо Київ у рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 зустрінеться з боснійським Зріньскі Мостар.

[*] — положення в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 6 ЛИСТОПАДА, 22:00. АРЕНА ЛЮБЛІН, ПОЛЬЩА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРК НАГТЕГАЛ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Минулої середи Динамо після дев'яти поспіль невдалих спроб усе ж упоралося з Шахтарем у Класичному. У вольовому стилі кияни вибили донеччан із 1/8 фіналу Кубка України вдома (2:1) і сподівалися на повторення подібного успіху вже в матчі чемпіонату у Львові. Однак у неділю "помаранчево-чорні" помстилися "біло-синім" перемогою з рахунком 3:1.

Тепер лідеру турнірної таблиці УПЛ (Шахтар) Динамо поступається вже чотирма очками. Набагато гірша ситуація в колективу Олександра Шовковського в Лізі конференцій. Після поразок від Крістал Пелес (0:2) у Польщі й Самсунспора (0:3) у Туреччині вони зобов'язані реабілітуватися перед своїми вболівальниками здобуттям трьох очок сьогодні.

Боснійський суперник киян із Мостара стартував у ЛК домашнім розгромом Лінкольн Ред Імпс (5:0), а потім очікувано, проте скромно поступився Майнцу. Попри гру в меншості з 38-ї хвилини команда Ігора Штімача в Німеччині пропустила тільки один гол, ще до вилучення. На внутрішній арені Зріньскі веде боротьбу за захист чемпіонського титулу, поки що йдучи в турнірній таблиці другим (-1 від лідируючого Бораца).

Звісно ж, недооцінювати не варто навіть Зріньскі, особливо на тлі нинішньої нестабільності Динамо. Суперник із Боснії і Герцеговини спроможний дати бій, але клас і досвід гравців українського клубу мають стати визначальними сьогодні ввечері й принести йому дебютні залікові бали в Лізі конференцій. В іншому ж випадку участь бодай в 1/16 фіналу плей-оф опиниться під іще більшою загрозою.

Матч Динамо й Зріньскі вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу українцям із коефіцієнтом 1,62*. А перемогу боснійців оцінюють в 5,29*. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Шовковський, головний тренер Динамо: "Можлива непередбачуваність Зріньскі? Футбол — це завжди гра непередбачувана. У будь-який момент у грі — це не математика, не точна наука. Кожен з гравців, маючи певні риси, певні якості, може як чудово їх реалізувати, так і припуститися помилок. І ці помилки завжди впливають на малюнок гри і на кінцевий результат. Непередбачуваність — це, в першу чергу, індивідуальна майстерність та іноді завелике бажання продемонструвати найкращі свої якості, які мають бути додатковою мотивацією, але так само можуть бути тягарем".

Ігор Штімац, головний тренер Зріньскі: "Це буде надзвичайно серйозний і складний матч. Динамо поступилося Шахтарю в чемпіонаті й тепер трохи відстало в турнірній таблиці. І нас, і їх після гри Ліги конференцій очікує непростий матч у вихідні. Спробуємо здобути якісь очки. Те, що матч відбудеться не в Україні — для них це певний недолік, але вони вже грали у Любліні. Попри це, ми зосереджені на собі. Вважаю, що зможемо підібрати збалансований склад, здатний гідно протистояти супернику".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо: Нещерет — Тимчик, Михавко, Тіаре, Дубінчак — Михайленко — Волошин, Яцик, Шапаренко, Огундана — Герреро

Зріньскі: Карачич — Вранькович, Машич, Дуймович, Мемія — Чавар, Джурасек — Чуже, Іванчич, Шакота — Більбія

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:1

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

* — коефіцієнти взяті із сайту GGBET.UA станом на 4:00 6 листопада й можуть змінюватися