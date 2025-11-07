Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Поразка від польської Легії в другому турі насправді дуже ускладнила донецькому Шахтарю потенційне потрапляння до вісімки найкращих у Лізі конференції, що за загалом непоганого для "гірників" календаря виглядає цілком адекватною вимогою від команди Арди Турана з боку вболівальників. Перемога над ісландським Брейдабліком тим часом повертає "помаранчево-чорних" на правильний шлях до мети, а те, із якою впевненістю вона була здобута, дає привід сподіватись на високі результати й надалі. Тренерський штаб при цьому виконав глибоку ротацію після пари Класичних, тож, як і обіцяв Туран на початку сезону, кожен у складі його команди отримає достатньо ігрової практики. Аби тільки користались цими нагодами.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Мейські ім. Генріка Реймана (за 10-бальною шкалою).

Дмитро Різник — 6,5. Цей матч був не історією про роботу воротаря, оскільки суперники лише наприкінці гри взялись активно атакувати, тож Різнику в підсумку навіть одного сейву майстри статистики не нарахували. Але "сухий" матч усе одно приємно отримати.

Вінісіус Тобіас — 6,5. За такої переваги на м’ячі у виконанні Шахтаря фланговому захиснику випадало чимало нагод виконувати подачі до чужого штрафного. Однак жодна з них у виконанні бразильця цього вечора не була вдалою. На відміну від спроб загострювати низом — тут, як і в боротьбі за м’яч, Вінісіус спрацював належним чином.

Алла Грам (6,5) — Валерій Бондар (6,5) — 6,5. У пари центральних захисників команди Турана було надзвичайно складне завдання цього вечора — не зробити саму гру складною для команди на рівному місці. А ще дуже багато виконувати передач як поміж собою, так і в просуванні м’яча вперед. У підсумку, на двох у Бондаря та Грама понад 200 пасів із високим показником точності. У українця при цьому був гарний момент наприкінці матчу, коли довелось кидатись під удар суперників, тоді як тунісець подекуди й сам штучно накручував градус боротьби, щоб не втрачати пильність.

Іраклі Азарові — 6,5. Чеснотою грузинського флангового захисника є залучення до атаки, але Азарові в цьому плані не здивував у грі проти Брейдабліка. Загострень у його виконанні була помірна кількість, а той факт, що суперники майже постійно перебували в обороні, не давав нам приводів раптово побачити ймовірні проблеми з грою в захисті в цього гравця. Але він також, на рівні з іншими, доклався до "сухого" матчу.

Артем Бондаренко — 8,0. Рідкісний матч у виконанні українця, коли заміна на 68 хвилині була продиктована не посередніми показниками за ходом гри, а банально якісно виконаною роботою до цього. Бондаренко активно був залучений до гри на позиції інсайда, і зрештою саме його красивий удар злету з подачі кутового в "стилі Дарійо Срна" дозволив команді відкрити рахунок ще в першому таймі. І з передачами в Артема цього вечора теж було все цілком непогано.

Єгор Назарина — 7,5. Опція майстра стандартів у Шахтаря, за великим рахунком, закрита, нехай і за рахунок гравця з меншою кількістю ігрового часу в перші місяці кампанії. Назарина майстерно виконав подачу на Бондаренка — той забив. Потім виконав ще кілька стандартів, і нехай далеко не всі з них були небезпечними, але м’яч таки знаходив партнерів у чужому штрафному. Ну й чорнова робота опорника, як не як, нікуди не поділась від Єгора.

Лука Мейрелліш — 6,5. На початковій схемі нам намалювали бразильського нападника на лівому фланзі, але задум Турана полягав у іншому. Луку розглядали як сполучника поміж ланками в завершальній третині поля, тож за таких умов на Еліаса мала була бути прикута вся атакувальна увага команди, а от Мейреллішу довелось відійти на другий план. І те, як юнак у підсумку залишав межі поля під час заміни, дає розуміння, що така роль самому гравцю не надто сподобалась через малу залученість до завершення атак. Проте в передачах він майже не помилявся, та й боротьбу програвав лише в поодиноких випадках.

Лукас Феррейра — 6,5. Правий вінгер Шахтаря за рахунок своєї вибухової швидкості був тим самим запасним планом Турана, що у випадку, коли глуху оборону суперників не вдасться розкривати у вертикальному футболі, буде гравець, який здатен самотужки затягнути м’яч до чужого штрафного й наробити там шуму. Лукас це й зробив у першому таймі, коли від асисту його відокремила лише реакція воротаря. А серед іншого — багато роботи в пресингу, що в принципі не надто притаманно молодикам із Бразилії, якщо вони, звичайно, не грають у команді Турана.

Кауан Еліас — 7,0. Форвард Шахтаря знайшов свій гол цього вечора, тож критика на його адресу, якщо й матиме місце, то тільки за ту хибу зразка першого тайму, коли треба було зіграти просто з більш холодною головою на завершення атаки. Утім, виступ Еліаса все одно був далеким від ідеалу, і в тій самій боротьбі за м’яч він суттєво поступався ісландським захисникам, що загалом нікого не має дивувати, але факт є факт.

Ізакі Сілва — 7,5. Joga Bonito. Ізакі, напевно, єдиний гравець на полі в цій грі, хто реально кайфонув від участі в матчі. Усі ці п’ятки-стіночки виглядали ніби з іншої епохи на тлі суперників навпроти, які за цими рухами в принципі не встигали. І зрештою свій асист на Еліаса плеймейкер, а як інакше, таки знайшов.

Артур Глущенко — 6,0. Серед покоління гравців юнацької команди Шахтаря, що підростає, Туран довіряє саме Глущенку, тоді як про Цуканова вже ніхто й не згадує. І якщо в УПЛ Артур може собі дозволити посадити на п’яті точки кількох захисників Кудрівки, то в єврокубках футбол усе ж таки більш серйозний, і на тлі міцних хлопів з Ісландії такі фокуси виконувати зась.

Мар’ян Швед — 6,0. Туран усе одно продовжує давати шанси українцю, бо вже стикався з кадровими негараздами й ще один такий досвід пережити явно не хоче. Але те, як цим користається Швед, викликає купу запитань. Цього разу, здається, жодної цікавої футбольної думки за чверть години та дев’ять дотиків до м’яча від Мар’яна не було. Хоча, можливо, він просто потрапив у загалом невдалий таймінг для команди.

