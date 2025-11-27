Ліга конференцій

Шахтар налаштований на серйозну боротьбу проти ірландської команди в Лізі конференцій.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран дав пресконференцію напередодні поєдинку 4-го туру Ліги конференцій УЄФА проти ірландського Шемрок Роверс.

"Протистоятимемо супернику з тренером, який провів у клубі понад 400 матчів. У них чемпіонський характер у ДНК. Ми зіграємо проти чемпіонів, тому дуже важливо діяти на полі відповідно", – зазначив Туран.

Тренер наголосив, що перемога в цьому матчі дозволить Шахтарю наблизитися до виходу в плейоф турніру:



"Ми спершу хочемо контролювати гру і лише потім здобувати очки. Для нас важливі мрії про Європу, і ми прагнемо дати приклад для дітей та молоді України", – сказав Туран.

За його словами, впевненість команди зросла після успіхів у чемпіонаті України:



"Ми знаємо, де перебуваємо і куди рухаємося, і це допомагає зберігати правильну ментальність у будь-якій ситуації", – додав він.

Щодо складу на гру тренер заявив, що сюрпризів для преси не буде:



"У мене є 24 чудові гравці, і я виберу найкращу одинадцятку проти чемпіонів Ірландії. Ізакі зіграє – для мене це не сюрприз, він самородок".

Туран також поділився думками про українську музику та мистецтво, підкресливши силу духу українців:



"Ми живемо в умовах війни, але українці продовжують працювати, творити та підтримувати одне одного. Це надихає і мене, і мою команду".

"Наша мета – не лише потрапити до вісімки найкращих, а й дати молодим гравцям цінний досвід. Ми рухаємося крок за кроком, гра за грою", – резюмував Туран.

Матч Шахтар – Шемрок Роверс відбудеться у четвер, 27 листопада о 22:00.