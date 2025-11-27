Шахтар налаштований на серйозну боротьбу проти ірландської команди в Лізі конференцій.
Арда Туран, getty images
27 листопада 2025, 00:48
Головний тренер Шахтаря Арда Туран дав пресконференцію напередодні поєдинку 4-го туру Ліги конференцій УЄФА проти ірландського Шемрок Роверс.
"Протистоятимемо супернику з тренером, який провів у клубі понад 400 матчів. У них чемпіонський характер у ДНК. Ми зіграємо проти чемпіонів, тому дуже важливо діяти на полі відповідно", – зазначив Туран.
Тренер наголосив, що перемога в цьому матчі дозволить Шахтарю наблизитися до виходу в плейоф турніру:
"Ми спершу хочемо контролювати гру і лише потім здобувати очки. Для нас важливі мрії про Європу, і ми прагнемо дати приклад для дітей та молоді України", – сказав Туран.
За його словами, впевненість команди зросла після успіхів у чемпіонаті України:
"Ми знаємо, де перебуваємо і куди рухаємося, і це допомагає зберігати правильну ментальність у будь-якій ситуації", – додав він.
Щодо складу на гру тренер заявив, що сюрпризів для преси не буде:
"У мене є 24 чудові гравці, і я виберу найкращу одинадцятку проти чемпіонів Ірландії. Ізакі зіграє – для мене це не сюрприз, він самородок".
Туран також поділився думками про українську музику та мистецтво, підкресливши силу духу українців:
"Ми живемо в умовах війни, але українці продовжують працювати, творити та підтримувати одне одного. Це надихає і мене, і мою команду".
"Наша мета – не лише потрапити до вісімки найкращих, а й дати молодим гравцям цінний досвід. Ми рухаємося крок за кроком, гра за грою", – резюмував Туран.
Матч Шахтар – Шемрок Роверс відбудеться у четвер, 27 листопада о 22:00.