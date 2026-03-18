Ліга конференцій

Наставник Лех Познань Нільс Фредеріксен поділився очікуваннями напередодні матчу-відповіді з Шахтар.

"Ми знаємо, що це не ідеальна відправна точка для нас — ми програємо два голи. Але ми також знаємо, що завтра ще можна забити. У нас є амбіції та віра в те, що ми можемо це зробити", — зазначив Фредеріксен.

Він наголосив, що важливо бути терплячими та організованими:



"Якщо ми заб’ємо один гол, то може статися все, що завгодно. Нам не потрібно намагатися забити два голи за десять хвилин. Потрібно бути терплячими, добре організованими та спокійними з м’ячем".

Щодо гри проти Шахтаря, Фредеріксен відзначив, що команда здатна створювати моменти:



"У першій грі ми показали, що можемо створювати моменти проти цієї команди, і зробимо це знову. Потім, пізніше в грі, ми, ймовірно, зможемо створити ще більше можливостей, залежно від того, як з цим впораємося".

Важливим аспектом стане робота без м’яча:



"Нам потрібно краще працювати, коли у нас немає м’яча. Завтра ми хочемо грати у свій футбол. Чим частіше м’яч буде в наших ногах, тим краще для нас".

Контекст матчу для Леха у Кракові Фредеріксен охарактеризував як складний:



"Звісно, це виїзна гра — ми граємо в Польщі, але не в Познані, тому ставимося до цього європейського матчу як до виїзного".

Матч-відповідь між Шахтарем і Лех Познань відбудеться у четвер, 19 березня, у Кракові (Польща). Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що перша зустріч цих команд завершилася впевненою перемогою Шахтаря з рахунком 3:1.