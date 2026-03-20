Півзахисник донецького Шахтаря поділився емоціями після нервового виходу команди до чвертьфіналу Ліги конференцій, оцінив атмосферу на трибунах та прокоментував майбутнє протистояння з АЗ Алкмар.

Донецький Шахтар змусив своїх вболівальників похвилюватися, але все ж здобув путівку до чвертьфіналу Ліги конференцій. Поступившись польському Леху у матчі-відповіді з рахунком 1:2, гірники пройшли далі завдяки домашньому гандикапу (загальний рахунок — 4:3).

Півзахисник команди Олег Очеретько після гри зізнався, що матч видався виснажливим, проте головну мету було виконано. Після впевненої гри в першому матчі, у поєдинку-відповіді Шахтар зіткнувся з шаленим тиском з боку польського колективу, який зумів двічі відзначитися ще до перерви.

"Було тяжко грати. Ми розраховували, що буде більше рухливості від нас, але втома дає своє. Коли вони забили другий гол, довелося понервувати. Хоча суперник переходив поле і лише два рази вдарив по воротах: один з гри, а інший — одинадцятиметровий. Але я пишаюся хлопцями, що ми вийшли далі — це головне", — зазначив Очеретько.

Упродовж матчу здавалося, що півзахисник зазнав пошкодження, проте він продовжив відпрацьовувати на полі до останнього. Олег заспокоїв вболівальників щодо свого стану:

"Трошки оступився на полі, відчув під коліном м'яз. Слава Богу, зміг продовжити грати. Через пару хвилин воно пройшло, і далі все було нормально, викладався на повну", - заявив Олег.

Фінальний свисток ознаменувався не лише радістю української команди, а й масовою штовханиною на полі. Утім, Очеретько зізнається, що епіцентр подій пройшов повз нього:

"Я був спиною і не бачив, що саме сталося. Думаю, хтось комусь щось сказав, і від цього все пішло".

Натомість гравець залишився в захваті від атмосфери на стадіоні, де були присутні 17 тисяч глядачів, серед яких чимало українців.

"Дуже несподівано і приємно, що з'явилося стільки наших людей. Повністю вся трибуна. Дуже радіємо, що вони з нами і так нас підтримують", — підкреслив футболіст. Щоправда, жартома додав, що голос травмованого Валерія Бондаря, який підтримував команду з фанатського сектору, на полі почути не вдалося.

У чвертьфіналі турніру на Шахтар чекає нідерландський АЗ Алкмар, який напередодні розгромив свого суперника з рахунком 4:0.

"Не будемо загадувати. Подивимось, проаналізуємо суперника і далі будемо відштовхуватись", — резюмував півзахисник.

Матчі відбудуться 9 та 16 квітня. Перший матч буде "домашнім" для команди Арди Турана.