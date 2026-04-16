Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс чергових поєдинків наймолодшого клубного турніру УЄФА.

У четвер, 16 квітня, на вболівальників чекає продовження поточної кампанії Ліги Конференцій УЄФА.

Цього разу ми побачимо матчі-відповіді 1/4 фіналу плейоф, в одному з яких донецький Шахтар зіграє проти нідерландського АЗ після впевненої перемоги (3:0) у першій грі.

Страсбур — Майнц (перший матч 0:2)

Четвер, 16 квітня, 22:00. Стад де ла Мено, Страсбур. Головний арбітр — Жоау Піньєйру (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO

З того часу, як Гарі О'Ніл змінив Ліама Росеньйора на посаді головного тренера в січні, Страсбург став командою, яку важко обіграти, коли вона у формі, але йому потрібно буде знайти спосіб перетворити стійкість, яку його команда демонструвала в останні місяці, на переконливу перемогу, щоб пройти далі.

Перед першим матчем французи мали безпрограшну серію з десяти ігор у всіх турнірах, включаючи перемогу над Нантом (3:2) та Ніццею (3:1) у двох попередніх зустрічах. Проте команда О'Ніла здобула лише п'ять перемог за цей період, а це означає, що клуб Ліги 1 виграв лише у шести із 14 матчів після поразки від ПСЖ (1:2) на початку лютого.

Зокрема, напередодні матчу у четвер Страсбур виграв лише дві з останніх п'яти домашніх ігор, що є результатом, який може збентежити уболівальників, які прямують на стадіон, особливо з огляду на нічию з Рієкою (1:1) у другому матчі 1/8 фіналу. Додатковим ударом по надіях Страсбура може стати той факт, що у 2026 році їм вдалося зберегти свої ворота в недоторканності лише у трьох матчах, і якщо вони не зможуть стримати німців, то їм потрібно буде забити як мінімум три голи, щоб перевести гру до овертайму.

Тим часом до приходу Урса Фішера в грудні Майнц боровся за виживання, але фахівець перетворив клуб на серйозного суперника на всіх фронтах, і вони впевнені у своїх силах, щоб вперше в історії вийти до півфіналу єврокубкового турніру цього тижня.

Німці підійшли до першого матчу, маючи за плечима довгу безпрограшну серію, хоча команда Бундесліги здобула чотири перемоги поспіль, включаючи перемогу (2:1) над Гоффенгаймом, перш ніж впевнено розібратися зі Страсбуром (2:0) у минулий четвер.

Два голи за вісім хвилин першого тайму забезпечили підопічним Фішера перевагу, яку необхідно буде зберегти, і після чотирьох матчів без пропущених м'ячів в останніх семи іграх Майнц відчуватиме себе здатним це зробити, щоб пройти далі.

прогноз 1:1

АЕК — Райо Вальєкано (перший матч 0:3)

Четвер, 16 квітня, 22:00. АЕК Арена, Афіни. Головний арбітр — Еспен Ескас (Норвегія). Пряма трансляція на MEGOGO

АЕК показав сильну гру на основному етапі, посівши третє місце після чотирьох перемог, однієї нічиї та однієї поразки у шести матчах.

У підсумку грецький гранд обіграв Целє (4:2) за сумою двох матчів у 1/8 фіналу, але їхні сподівання на завоювання першого європейського трофею тепер висять у повітрі після поразки (0:3) в Іспанії на минулому тижні.

У зв'язку з відсутністю матчів внутрішнього чемпіонату, АЕК мав цілий тиждень, щоб розробити план камбеку і вперше з сезону-1976/77 вийти до півфіналу єврокубку. АЕК виграв п'ять із семи домашніх матчів у Європі (включаючи відбір), хоча лише один із них був із різницею у три голи або більше.

Проте, команда Марко Ніколича здобула перемогу з різницею як мінімум у три голи у чотирьох із шести останніх домашніх матчів. АЕК сподівається, що перевага домашнього поля допоможе їм відіграти відставання у три голи після першого матчу в єврокубках уперше з чвертьфіналу Кубка УЄФА-1976/77, коли греки, програючи три голи, здобули перемогу над КПР у серії пенальті.

Райо Вальєкано також вийшов безпосередньо в 1/8 фіналу, посівши п'яте місце, набравши ті ж 13 очок на основному етапі. На підтвердження впевненої гри у чемпіонаті "бджоли" пройшли турецький Самсунспор на попередній стадії турніру.

Минулого тижня Райо досяг успіху в першому матчі проти АЕКа, здобувши переконливу перемогу (3:0). Наразі іспанський клуб близький до того, щоб перевершити свій рекорд — чвертьфінал Кубка УЄФА-2000/01, вперше вийшовши до півфіналу.

На жаль для підопічних Іньїго Переса, вони вирушать до Греції після поразки на виїзді від Мальорки (0:3), яка залишає їх на 13 місці і лише в трьох очках від зони вильоту з Ла Ліги.

Цей результат став для Райо п'ятою поразкою в останніх восьми виїзних матчах, хоча іспанці можуть здобути впевненість у тому, що програли лише один із п'яти виїзних матчів у єврокубках цього сезону.

прогноз 1:0

Фіорентина — Крістал Пелес (перший матч 0:3)

Четвер, 16 квітня, 22:00. Стадіо Артеміо Франкі, Флоренція. Головний арбітр — Хесус Хіль Мансано (Испанія). Пряма трансляція на MEGOGO

Фіорентина підходить до другого чвертьфінального матчу на незвичній для себе території після подій минулого тижня в південному Лондоні, де команда Паоло Ванолі зазнала нищівної поразки (0:3) на Селхерст Парк від Крістал Пелес.

Флорентійський клуб має вперше відіграти таке велике відставання в єврокубках, незважаючи на те, що за свою історію, двічі виходячи у фінал ЛК і тричі у півфінал, "фіалки" жодного разу не програвали у чвертьфіналах. З 11 чвертьфінальних матчів у Європі Фіорентина здобула десять перемог, програвши лише чвертьфінал сезону-1969/70 Селтіку.

Італійські вболівальники мають всі підстави вважати, що їхня єврокубкова подорож закінчиться на цьому етапі, якщо тільки не станеться якийсь неймовірний камбек.

На минулих вихідних Фіорентина здобула перемогу над Лаціо (1:0), що практично підтвердило їх збереження місця у вищому дивізіоні. Тепер "фіалки" випереджають зону вильоту на вісім очок за шість ігор до кінця сезону у Серії А.

Підопічні Олівера Гласнера прагнутимуть продовжити безвиграшну серію "фіалок" проти англійців до п'яти поразок. Для "орлів" це абсолютно новий досвід: команда підходить до другого матчу з великою перевагою.

На минулих вихідних Крістал Пелес вирвав перемогу над Ньюкаслом (2:1) в АПЛ, забивши переможний м'яч на 94 хвилині. Цей результат дозволяє "орлам" займати 13 місце з 42 очками за 12 балів від зони вильоту.

Таким чином, єврокубкові дебютанти, схоже, перебувають на хвилі свого нинішнього успіху, завдяки якому вони програли лише один із останніх десяти матчів у всіх турнірах — остання поразка від Манчестер Юнайтед на початку березня, після дев'яти поразок у 14 попередніх матчах у період із середини грудня по середину лютого.