Поклонники клуба из Бреста определили лучшего игрока четвертого тура в своей команде.
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ, ФОТО: ДИНАМО-БРЕСТ
17 апреля 2020, 20:45
Артем Милевский – лучший игрок матча Динамо Брест – Ислочь. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт команды.
Автор гола набрал 29% голосов, вслед за ним расположился с 27% Габи Кики, а Павел Савицкий стал третьим (12,2%).
В текущем сезоне Милевский провел четыре матча в чемпионате Беларуси и забил два гола.
Ранее сообщалось, что Милевский попал в сборную четвертого тура чемпионата Беларуси.
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