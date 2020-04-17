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Поклонники клуба из Бреста определили лучшего игрока четвертого тура в своей команде.

Артем Милевский – лучший игрок матча Динамо Брест – Ислочь. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт команды.

Автор гола набрал 29% голосов, вслед за ним расположился с 27% Габи Кики, а Павел Савицкий стал третьим (12,2%).

🔝 Болельщики выбрали лучших игроков матча 4-го тура Высшей Лиги "Динамо-Брест" – "Ислочь" / Fans have named their players of the match against Isloch (Vysheyshaya Liga, Round 4) #fcdb1960



📹 Видеообзор матча / Match video review: https://t.co/CdHYCjP5i0 pic.twitter.com/5dQZhrGReZ — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 17, 2020

В текущем сезоне Милевский провел четыре матча в чемпионате Беларуси и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Милевский попал в сборную четвертого тура чемпионата Беларуси.

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