Артем Милевский – лучший игрок матча Динамо Брест – Ислочь. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт команды.

Автор гола набрал 29% голосов, вслед за ним расположился с 27% Габи Кики, а Павел Савицкий стал третьим (12,2%).

🔝 Болельщики выбрали лучших игроков матча 4-го тура Высшей Лиги "Динамо-Брест" – "Ислочь" / Fans have named their players of the match against Isloch (Vysheyshaya Liga, Round 4) #fcdb1960



📹 Видеообзор матча / Match video review: https://t.co/CdHYCjP5i0 pic.twitter.com/5dQZhrGReZ