Артем Милевский – лучший игрок матча Динамо Брест – Ислочь. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт команды.

Автор гола набрал 29% голосов, вслед за ним расположился с 27% Габи Кики, а Павел Савицкий стал третьим (12,2%).

В текущем сезоне Милевский провел четыре матча в чемпионате Беларуси и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Милевский попал в сборную четвертого тура чемпионата Беларуси.

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