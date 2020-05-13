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Главная индивидуальная награда, скорее всего, останется у Лионеля Месси.

Из-за пандемии коронавируса ФИФА приняла решение не проводить церемонию награждения лучших игроков по итогам 2020 года. Об этом сообщает Marca.

Во время церемонии международная федерация награждает лучших футболистов по итогам года, а также игроков, вошедших в символическую сборную.

В 2019-м году лучшим игроком стал Лионель Месси. В ФИФА рассматривают вариант оставить данную награду у аргентинца.

Такое же может произойти и с Золотым мячом, вручение которого организовывается журналом France Football.

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