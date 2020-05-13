Главная индивидуальная награда, скорее всего, останется у Лионеля Месси.
Лионель Месси и Меган Рапино, Getty Images
13 мая 2020, 13:18
Из-за пандемии коронавируса ФИФА приняла решение не проводить церемонию награждения лучших игроков по итогам 2020 года. Об этом сообщает Marca.
Во время церемонии международная федерация награждает лучших футболистов по итогам года, а также игроков, вошедших в символическую сборную.
В 2019-м году лучшим игроком стал Лионель Месси. В ФИФА рассматривают вариант оставить данную награду у аргентинца.
Такое же может произойти и с Золотым мячом, вручение которого организовывается журналом France Football.
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