Экс-наставник Вест Хэма, Локомотива и Бешикташа Славен Билич продолжит карьеру в Китае.

Хорватский специалист стал главный тренером Бэйцзин Гоань, сменив на данном посту Брюно Женезьо.

Соглашение 52-летнего Билича с китайской командой рассчитано на два года.

Помимо перечисленных выше клубов, хорват возглавлял Вест Бромвич, однако был уволен 16 декабря. Команда имела в активе 7 очков в 13 играх и занимала 19 строчку в таблице АПЛ.

We are honored to announce a 2-year contract with our new first team coach Mr. Slaven Bilić and coach team, welcome to Beijing. pic.twitter.com/ICjpusMXsK