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Битва за трофей начнется уже в этом году.

В следующем сезоне стартует новый клубный турнир УЕФА — Лига конференций УЕФА. На сайте УЕФА произошла презентация трофея.

Кубок высотой 57,5 см и весом 11 кг состоит из 32 шестиугольных пластин — по одной на каждого участника группового этапа. Пластины растут из основания трофея, поворачиваются и изгибаются кверху.



В турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Участники постараются пробиться в групповой этап, на котором будет восемь групп по четыре клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года в Тиране. Матчи нового турнира будут проходить по четвергам, как и матчи Лиги Европы УЕФА.