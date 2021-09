Первый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА остался позади. Большинство из команд сумело порадовать своих поклонников забитыми мячами, а суммарно клубы-участники наколотили 44 мяча за 16 поединков (2,75 голов в среднем за игру).

При этом, совершенно отсутствовали взятия ворот с обеих сторон сразу в трех противостояниях: Атлетико — Порту, Динамо Киев — Бенфика, Лилль — Вольфсбург.

В то же самое время миланский Интер, донецкий Шахтер, каталонская Барселона, шведский Мальме и санкт-петербургский Зенит так и не нашли чем ответить своим обидчикам.

Это стало причиной того, что футболисты из вышеназванных команд так и не получили возможность посостязаться за приз зрительских симпатий при определении Лучшего гола прошедшей недели Лиги чемпионов.

Соответствующий комитет УЕФА выделил такую четверку из претендентов на данную награду:

– Анте Ребич (Милан) и его гол в ворота Ливерпуля на Энфилде (3:2, победа "красных");

– Адама Траоре (Шериф) и первый пропущенный мяч донецкого Шахтера на групповом этапе (2:0, победа команды Юрия Вернидуба);

– Джордан Хендерсон (Ливерпуль) и решающий выстрел в матче на Энфилде;

– Джек Грилиш (Манчестер Сити) и сольное завершение рывка на четвертый гол в ворота РБ Лейпциг (6:3, победа "горожан").

