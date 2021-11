Четвертый тур Лиги чемпионов УЕФА ознаменовался достаточно горячими противостояниями, в рамках которых команды уже напрямую решали вопросы относительно своего дальнейшего участия в данном турнире.

Как итог, большинство из встреч завершались с более чем одним голом.

Всего 32 команды-участницы группового этапа сумели поразить ворота друг друга 51 раз, а наименее результативными играми стали встречи между киевским Динамо и каталонской Барселоной, а также игра шведского Мальме против лондонского Челси (обе — 0:1 в пользу гостей).

Больше всего голов было забито в Мюнхене, где местная Бавария крупно обыграла лиссабонскую Бенфику (5:2).

Среди всех забитых голов организаторы выбрали четверку наиболее эффектных, и теперь предлагают болельщикам определить лауреата приза Автор лучшего гола четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Список претендентов:

– Карим Бензема (Реал Мадрид) и его завершение роскошной многоходовки в ворота Шахтера (2:1);

– Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) и его слаженное взаимодействие с партнерами в чужих владениях в игре против Аталанты (2:2);

– Лукас Нмеча (Вольфсбург) и его нокаутирующий удар с острого угла в ворота австрийского Зальцбурга (2:1);

– Роберт Левандовски (Бавария) и его тонкое действие при выходе один на один с голкипером лиссабонской Бенфики (5:2).

🗳️ Who are you voting for? ⚽️#UCLGOTW | @Heineken | #UCL