Другое

Український вінгер підбив підсумки матчу проти Вісли, який завершився у нульову нічию.

У рамках 31 туру чемпіонату Польщі Краковія розписала на своєму полі безгольову нічию з Віслою (0:0).

Український півзахисник господарів Євген Коноплянка, який провів на полі усі 90 хвилин, поділився емоціями від результату цього протистояння та своєї гри.

"Перед матчем партнери мені розповідали, що в цьому протистоянні б’ються, а не грають. Атмосфера? Чудова. Але, на жаль, мені двічі не вдалося відзначитися. Я за всю свою кар’єру часто брав участь в подібних зустрічах. Севілья проти Бетісу, або ж Дніпро проти Металіста. Це команди не з одного міста, але ми також билися за результат.

Тільки що до роздягальні зайшов президент і пожартував, що я зіграв як лайно. Це було весело. "Чому ти не забив, ти ж Євген Коноплянка? Я був впевнений перед матчем, що ти заб’єш». Ну але я йому пояснив, чому так сталося. Деколи так буває, це як в казино. Ти ставиш на чорне, а тут червоне.

Дербі з Ракувом наступного тижня? З президентом про це також розмовляли. Він хороший мотиватор. Це стало для мене несподіванкою. Правда, не розповім, що він точно сказав. Тепер маємо тиждень, щоб відпочити", — сказав Коноплянка після матчу.