До вашої уваги нове відео Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".
У цьому випуску від YouTube-каналу "Будемо Розбиратися":
- чому поразка Динамо в матчі з Бенфікою — це нормально;
- актуальні трансфери, які сталися цього тижня;
- превью найцікавіших поєдинків прийдешнього європейського вікенду.
Шостий випуск "Будемо розбиратися" до вашої уваги:
Таймкоди:
Привітання 00:00
Динамо Бенфіка 00:36
МЮ — Ліверпуль 02:02
Евертон — Ноттінгем Форест 03:14
Борнмут — Арсенал 04:00
Уніон — РБ Лейпциг 04:50
Атлетіко — Вільярреал 06:12
Реал Сосьєдад — Барселона 07:30
Аталанта — Мілан 08:16
Топ-трансфери тижня 09:04
Прощання : 14:12