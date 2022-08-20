У цьому випуску від YouTube-каналу "Будемо Розбиратися":

- чому поразка Динамо в матчі з Бенфікою — це нормально;
- актуальні трансфери, які сталися цього тижня;
- превью найцікавіших поєдинків прийдешнього європейського вікенду.

Шостий випуск "Будемо розбиратися" до вашої уваги:

Таймкоди:

Привітання 00:00
Динамо Бенфіка 00:36 
МЮ — Ліверпуль 02:02 
Евертон — Ноттінгем Форест 03:14 
Борнмут — Арсенал 04:00 
Уніон — РБ Лейпциг 04:50 
Атлетіко — Вільярреал 06:12 
Реал Сосьєдад — Барселона 07:30 
Аталанта — Мілан 08:16 
Топ-трансфери тижня 09:04 
Прощання : 14:12