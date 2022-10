Напружений другий тиждень Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду, а вболівальники всього за два дні мали нагоду передивитись одразу 16 зустрічей команд із різних країн найвищого ґатунку.

Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж 52 влучних пострілів, які завдали 32 команди-учасниці.

При цьому, найбільш результативною стал зустріч на Йоган Кройф Арені між амстердамським Аяксом та неаполітанським Наполі (1:6), а найбільш скромними виявились франкфуртський Айнтрахт та лондонський Тоттенгем (0:0).

Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:

– Рафаель Геррейру (Боруссія Д) / проти андалузької Севільї (4:1);

– Ліонель Мессі (ПСЖ) / проти лісабонської Бенфіки (1:1);

– Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль) / проти шотландського Рейнджерс (2:0);

– Андре Сілва (РБ Лейпциг) / проти шотландського Селтіка (3:1).

