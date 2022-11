Вирішальний шостий тиждень Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду, а вболівальники всього за два дні мали нагоду передивитись одразу 16 зустрічей команд із різних країн найвищого ґатунку.

Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж 59 влучних пострілів, які завдали 32 команди-учасниці.

При цьому, найбільш результативною стала зустріч на Саммі Оф між ізраїльським Маккабі Хайфа та лісабонською Бенфікою (1:6), а найбільш скромним виявився матч БайАрені між леверкузенським Баєром та бельгійським Брюгге (0:0).

Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:

– Жота (Селтік) / проти мадридського Реала (1:5);

– Кіліан Мбаппе (ПСЖ) / проти туринського Ювентуса (2:1);

– Ерік-Максим Шупо-Мотінг (Баварія) / проти міланського Інтера (2:0);

– Жуан Маріу (Бенфіка) / проти ізмаїльського Маккабі Хайфа (6:1).

