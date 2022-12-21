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Вихованець київського Динамо продовжує виступати в екзотичному чемпіонаті.

Український півзахисник Керала Бластерс Іван Калюжний зміг відзначитись результативними діями у матчі чемпіонату Індії.

У матчі проти Ченная 24-річний українець вийшов у стартовому складі та віддав результативну передачу на 23 хвилині зустрічі. Однак його команда не змогла втримати переможний рахунок – зустріч закінчилась із рахунком 1:1.

У поточній кампанії Калюжний провів 10 поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.

Після 10 турів Керала Бластерс набрала 19 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Індії.