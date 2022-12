Український півзахисник Керала Бластерс Іван Калюжний зміг відзначитись результативними діями у матчі чемпіонату Індії.

У матчі проти Ченная 24-річний українець вийшов у стартовому складі та віддав результативну передачу на 23 хвилині зустрічі. Однак його команда не змогла втримати переможний рахунок – зустріч закінчилась із рахунком 1:1.

