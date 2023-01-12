Фахівець не висував свою кандидатуру.
Ерве Ренар, Getty Images
12 січня 2023, 16:24
Після невдалого виступу на чемпіонаті світу-2022 збірна Бельгії залишилась без головного тренера, розірвавши відносини з Роберто Мартінесом.
Місцеві ЗМІ писали про те, що наступником Мартінеса може стати чинний головний тренер збірної Саудівської Аравії Ерве Ренар.
Проте сам Ренар заперечив цю тезу. Він у своєму Twitter дав зрозуміти, що на цю посаду не претендував.
"Новини про те, що я зробив пропозицію тренувати збірну Бельгії, абсолютно неправдиві", — написав французький фахівець.
Раніше повідомлялось, що Роберто Мартінес очолив збірну Португалії. Бельгію може очолити Клод Пюель.