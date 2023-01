Після невдалого виступу на чемпіонаті світу-2022 збірна Бельгії залишилась без головного тренера, розірвавши відносини з Роберто Мартінесом.

Місцеві ЗМІ писали про те, що наступником Мартінеса може стати чинний головний тренер збірної Саудівської Аравії Ерве Ренар.

Проте сам Ренар заперечив цю тезу. Він у своєму Twitter дав зрозуміти, що на цю посаду не претендував.

"Новини про те, що я зробив пропозицію тренувати збірну Бельгії, абсолютно неправдиві", — написав французький фахівець.

The news suggesting I presented a proposal to coach the Belgium National team is totally false.