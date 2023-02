Перший тиждень Ліги чемпіонів УЄФА в 2023 році залишився позаду, а вболівальники всього за два дні мали нагоду передивитись одразу чотири зустрічі команд найвищого ґатунку із різних країн.

Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж п’яти влучних пострілів, які завдали вісім команд-учасниць.

При цьому, найбільш результативною стала зустріч на Ян Брейделі між бельгійським Брюгге та лісабонською Бенфікою (0:2), тоді як у решті матчів зафіксовані мінімальні перемоги.

Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:

– Давід Нерес (Бенфіка) / проти бельгійського Брюгге (2:0);

– Браїм Діас (Мілан) / проти лондонського Тоттенгема (1:0);

– Кінгслі Коман (Баварія) / проти французького Парі Сен-Жермен (1:0);

– Карім Адеємі (Боруссія Д) / проти лондонського Челсі (1:0).

Which was your favourite goal of the week? 🤷‍♂️#UCLGOTW || @Heineken || #UCL