Фанатам до вибору пропонується чотири результативних удари.
Давід Нерес, Getty Images
16 лютого 2023, 10:25
Перший тиждень Ліги чемпіонів УЄФА в 2023 році залишився позаду, а вболівальники всього за два дні мали нагоду передивитись одразу чотири зустрічі команд найвищого ґатунку із різних країн.
Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж п’яти влучних пострілів, які завдали вісім команд-учасниць.
При цьому, найбільш результативною стала зустріч на Ян Брейделі між бельгійським Брюгге та лісабонською Бенфікою (0:2), тоді як у решті матчів зафіксовані мінімальні перемоги.
Серед претендентів на почесне звання опинилась наступна четвірка гравців:
– Давід Нерес (Бенфіка) / проти бельгійського Брюгге (2:0);
– Браїм Діас (Мілан) / проти лондонського Тоттенгема (1:0);
– Кінгслі Коман (Баварія) / проти французького Парі Сен-Жермен (1:0);
– Карім Адеємі (Боруссія Д) / проти лондонського Челсі (1:0).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.