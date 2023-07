У заключному матчі сьогоднішнього дня збірна Канади в рамках другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 обіграла Ірландію з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на четвертій хвилині, коли ірландська захисниця Кеті Маккейб шикарним прямим ударом із кутового вразила ворота канадок. Для збірної Ірландії це був перший забитий м'яч в історії мундіалів.

Kathy McCabe's incredible goal against Canada at the 2023 Women's World Cup! pic.twitter.com/VTMfYlpsbT