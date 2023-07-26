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Для збірної Ірландії цей гол став першим на чемпіонатах світу.

У заключному матчі сьогоднішнього дня збірна Канади в рамках другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 обіграла Ірландію з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на четвертій хвилині, коли ірландська захисниця Кеті Маккейб шикарним прямим ударом із кутового вразила ворота канадок. Для збірної Ірландії це був перший забитий м'яч в історії мундіалів.

Kathy McCabe's incredible goal against Canada at the 2023 Women's World Cup! pic.twitter.com/VTMfYlpsbT — yarmolenko9 (@yarmolenko9) July 26, 2023

Однак перед самою перервою збірна Канади зрівняла цифри на табло зусиллями Меган Конноллі, яка зрізала м'яч у свої ворота.

Перемогу Канаді забезпечила Адріана Леон, яка відзначилася результативним ударом на 54 хвилині.

Канада — Ірландія 2:1

Голи: Конноллі, 45+5, Леон, 53 — Маккейб, 4.

Після двох турів Канада набрала чотири очки та посідає перше місце у групі В. У Австралії три бали, а у Нігерії – один. Ірландія має нуль у графі очок після двох ігор.