Для збірної Ірландії цей гол став першим на чемпіонатах світу.
Канада - Ірландія, Getty Images
26 липня 2023, 18:17
У заключному матчі сьогоднішнього дня збірна Канади в рамках другого туру групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 обіграла Ірландію з рахунком 2:1.
Рахунок у матчі було відкрито на четвертій хвилині, коли ірландська захисниця Кеті Маккейб шикарним прямим ударом із кутового вразила ворота канадок. Для збірної Ірландії це був перший забитий м'яч в історії мундіалів.
Однак перед самою перервою збірна Канади зрівняла цифри на табло зусиллями Меган Конноллі, яка зрізала м'яч у свої ворота.
Перемогу Канаді забезпечила Адріана Леон, яка відзначилася результативним ударом на 54 хвилині.
Канада — Ірландія 2:1
Голи: Конноллі, 45+5, Леон, 53 — Маккейб, 4.
Після двох турів Канада набрала чотири очки та посідає перше місце у групі В. У Австралії три бали, а у Нігерії – один. Ірландія має нуль у графі очок після двох ігор.