Український півзахисник двічі відзначився у матчі проти Данді.
Максим Кучерявий, Getty Images
02 вересня 2023, 19:20
21-річний Максим Кучерявий вдало вийшов на заміну у другому таймі матчу 4-го туру шотландської Прем'єр-Ліги.
Українець з'явився на полі на 55-й хвилині матчу, коли Сент-Джонстон вже програвав Данді 0:1. За 3 хвилини гості забили ще раз.
Атакуючий півзахисник зумів зменшити перевагу Данді на 82-й хвилині, а на 90+6 зробив дубль і врятував свою команду від поразки.
Наразі клуб Кучерявого займає 11-ту, передостанню сходинку у турнірній таблиці. Наступний матч, проти Рейнджерс, відбудеться 16 вересня.