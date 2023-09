21-річний Максим Кучерявий вдало вийшов на заміну у другому таймі матчу 4-го туру шотландської Прем'єр-Ліги.

Українець з'явився на полі на 55-й хвилині матчу, коли Сент-Джонстон вже програвав Данді 0:1. За 3 хвилини гості забили ще раз.

Атакуючий півзахисник зумів зменшити перевагу Данді на 82-й хвилині, а на 90+6 зробив дубль і врятував свою команду від поразки.

FULL TIME’I Saints 2-2 Dundee



Its not over until the referee blows for full time



Two late Max Kucheriavyi goals level strikes from Amadou Bakayoko and Ricki Lamie and the points are shared



Enjoy your Saturday night Saints fans#SJFCRetro #CinchPremiership pic.twitter.com/x3KRHys6xD