Швидкоплинний перший тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо підбивати певні його підсумки.

Зокрема, щодо результативності, то 32 команди за минулі два дні показали забили чимало м’ячів, а точніше — 48 голів за 16 матчів.

Засмутили, хіба що, Мілан та Ньюкасл, які зіпсували статистику відсутністю голів у дуелі на Сан Сіро (0:0). Із іншого боку — на Олімпійському стадіоні в Барселоні "блаугранас" забили одразу п’ять голів у ворота Антверпена (5:0), а гра між Баварією та Манчестер Юнайтед на Альянц Арені взагалі завершилась із сімома голами (4:3).

Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.

– Анджело Фульгіні (Ланс) (гол у матчі проти Севільї);

– Іван Проведель (Лаціо) (гол у ворота Атлетіко);

– Жоау Феліш (Барселона) (гол у ворота Антверпена);

– Тете (Галатасарай) (другий гол у ворота Копенгагена).

🧤 Provedel's miraculous equaliser

😤 Clinical from João Félix

💥 Tetê's unstoppable volley

☄️ Thunderbolt from Fulgini



What a selection for Goal of the Week! ⚽#UCLGOTW || @Heineken