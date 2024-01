Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон був визнаний найкращим на своїй позиції у 2023 році за версією Globe Soccer Awards.

Бразилець, який допоміг манкуніанцям здобути требл у минулому році, обійшов у боротьбі за згадане звання Яссіна Буну (Аль-Хіляль/Марокко), Тібо Куртуа (Реал/Бельгія), Майка Меньяна (Мілан/Франція), Андре Онана (Манчестер Юнайтед/Камерун) і Марка-Андре тер Штегена (Барселона/Німеччина).

