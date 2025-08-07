Інше

Видатні тренери претендують на трофей імені Йогана Кройфа.

Стали відомі тренери, які претендують на звання найкращого тренера року за версією авторитетного французького видання France Football. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За приз імені легендарного нідерландця Йогана Кройфа змагатимуться наступні фахівці:

- Луїс Енріке (ПСЖ) — перемоги в чемпіонаті, Кубку, Суперкубку Франції та Лізі чемпіонів.

- Антоніо Конте (Наполі) — перемога в італійській Серії А.

Ганс-Дітер Флік (Барселона) — перемоги в Ла Лізі, Кубку та Суперкубку Іспанії.

Арне Слот (Ліверпуль) — перемога в англійській Прем'єр-лізі.

Енцо Мареска (Челсі) — перемога на Клубному чемпіонаті світу.

Ім'я переможця буде оголошено на церемонії вручення Золотого м'яча, яка відбудеться 22-го вересня, цього року. Чинним володарем трофею є головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті.

