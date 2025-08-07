Інше

У списку претендентів на звання найкращого воротаря світу — Куртуа, Доннарумма, Облак, Мартінес та інші.

Журнал France Football оголосив перелік голкіперів, які претендують на трофей імені Льва Яшина 2025 року — нагороду найкращому воротарю планети за підсумками сезону.

Цього року у списку десять номінантів, серед яких представники топклубів Європи, а також воротарі, які вразили стабільністю та класом упродовж останніх місяців.

До переліку увійшли:

- Аліссон Бекер (Ліверпуль)

- Яссін Буну (Аль-Хіляль)

- Люка Шевальє (Лілль)

- Тібо Куртуа (Реал Мадрид)

- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

- Еміліано Мартінес (Астон Вілла)

- Ян Облак (Атлетіко)

- Давід Райя (Арсенал)

- Матц Зельс (Ньюкасл)

- Ян Зоммер (Інтер)

Церемонія нагородження відбудеться 22 вересня під час вручення Золотого м’яча.

Нагадаємо, чинним володарем трофея є Еміліано Мартінес, який отримав нагороду у 2024 році.