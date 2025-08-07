У списку претендентів на звання найкращого воротаря світу — Куртуа, Доннарумма, Облак, Мартінес та інші.
Аліссон Беккер, Getty Images
07 серпня 2025, 17:52
Журнал France Football оголосив перелік голкіперів, які претендують на трофей імені Льва Яшина 2025 року — нагороду найкращому воротарю планети за підсумками сезону.
Цього року у списку десять номінантів, серед яких представники топклубів Європи, а також воротарі, які вразили стабільністю та класом упродовж останніх місяців.
До переліку увійшли:
- Аліссон Бекер (Ліверпуль)
- Яссін Буну (Аль-Хіляль)
- Люка Шевальє (Лілль)
- Тібо Куртуа (Реал Мадрид)
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
- Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
- Ян Облак (Атлетіко)
- Давід Райя (Арсенал)
- Матц Зельс (Ньюкасл)
- Ян Зоммер (Інтер)
Церемонія нагородження відбудеться 22 вересня під час вручення Золотого м’яча.
Нагадаємо, чинним володарем трофея є Еміліано Мартінес, який отримав нагороду у 2024 році.