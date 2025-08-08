Інше

"Лицарі Наджду" підсилилися португальським талантом.

Зірка Ан-Насра Кріштіану Роналду прокоментував перехід свого співвітчизника Жоау Феліша.

"Феліш — талановитий гравець. Він допоможе нашій команді. Для нього цей варіант кращий, ніж повернення до чемпіонату Португалії. Я особисто не переконував його приєднатися до Ан-Насра. Моя задача — грати і тренуватися", — заявив 40-річний форвард.

Жоау Феліш перейшов до Ан-Насра з Челсі за €30 млн, підписавши дворічний контракт із саудівським клубом.