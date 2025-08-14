Інше

Керманич ПСЖ прокоментував перемогу в Суперкубку УЄФА.

Французький Парі Сен-Жермен напередодні в серії пенальті в Удіне обіграв лондонський Тоттенгем у матчі за Суперкубок УЄФА.

ПСЖ — Тоттенгем 2:2 (4:3 — пен.) Відео голів та огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Після завершення гри головний тренер "червоно-синіх" Луїс Енріке прокоментував виступ власної команди.

"Важко говорити про цей матч. Ми тренувались п'ять чи шість днів, тож це неймовірний результат.

Усі наші вболівальники, які завжди поруч, незалежно від результату, підтримували команду. Дуже приємно, що ми виграли цей трофей і можемо презентувати його їм.

Я думаю, що Тоттенгем провів дуже хороший матч. Вони були сильніші за нас і краще підготовлені, тож це була складна ситуація. Але ми змогли боротись до кінця матчу.

Не знаю, чи це справедливий результат, чи ні, але це — футбол, і ми раді за наших уболівальників. Ми повинні вдосконалюватись. Я завжди очікую ще більшого від своїх гравців!

Шевальє? Я дуже радий за нього і за всю команду", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч французький Парі Сен-Жермен проведе на виїзді проти Нанта.