Інше
14 серпня 2025, 00:15
ПСЖ — володар Суперкубка УЄФА
У фінальній грі в Удіне команда Луїса Енріке в серії пенальті здолала лондонський Тоттенгем.
ПСЖ — Тоттенгем, Getty Images
14 серпня 2025, 00:15
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ПСЖ — Тоттенгем 2:2 (4:3 – пен.)
Голи: Кан Ін, 85, Дембеле, 90+4 — ван де Вен, 39, Ромеро, 48
ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері (Лі Кан Ін, 68), Вітінья, Дуе (Рамуш, 78) — Баркола (Мбає, 67), Дембеле, Кварацхелія (Руїс, 60).
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Палінья (Грей, 72), Сарр (Бергвалль, 90), Бентанкур — Кудус (Тель, 79), Рішарлісон (Соланке, 72).
Попередження: Баркола, Пачо, Дембеле — Рішарлісон, Дансо