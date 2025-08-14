У клубі виступили із засудженням.
Напередодні лондонський Тоттенгем в серії пенальті в Удіне поступився французькому Парі Сен-Жермен у матчі за Суперкубок УЄФА.
Невдалий удар нападника "шпор" Матіса Теля в серії в підсумку обернувся на поразку його команди, через що після гри на адресу француза в соціальних мережах було чимало образ на расовому підґрунті.
У клубі відреагували наступним чином:
"Ми обурені расовими образами, яких Матіс Тель зазнав у соціальних мережах після вчорашньої поразки у Суперкубку УЄФА.
Матіс проявив мужність і відвагу, зробивши крок уперед і пробивши пенальті в серії, проте ті, хто його ображає, є лише боягузами — ховаються за анонімними іменами користувачів та профілями, щоб висловити свої огидні погляди.
Ми співпрацюватимемо з владою та платформами соціальних мереж, щоб вжити найрішучіших заходів проти будь-якої особи, яку нам вдасться ідентифікувати.
Ми з тобою, Матісе", — ідеться в заяві пресслужби Тоттенгема.
Наступний матч лондонський Тоттенгем проведе вдома проти Бернлі.