Читачі Football.ua можуть обрати власну десятку найкращих.
колаж Football.ua / Getty Images
20 серпня 2025, 09:32
Журнал France Football нещодавно офіційно оприлюднив список номінантів на Золотий м’яч 2025 — щорічну нагороду, яку отримує найкращий футболіст світу.
Із повним списком номінантів можна ознайомитись за посиланням.
А тим часом Football.ua пропонує кожному читачу обрати власну десятку найкращих шляхом голосування.
Заповнити реєстраційну форму з відповідями можна за посиланням на Google Forms.