Журнал France Football нещодавно офіційно оприлюднив список номінантів на Золотий м’яч 2025 — щорічну нагороду, яку отримує найкращий футболіст світу.

Із повним списком номінантів можна ознайомитись за посиланням.

А тим часом Football.ua пропонує кожному читачу обрати власну десятку найкращих шляхом голосування.

Заповнити реєстраційну форму з відповідями можна за посиланням на Google Forms.